AK Parti Milletvekilleri ATSO yönetimiyle bir araya geldi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş beraberinde Merkez İlçe Başkanı Av. Mustafa Alkayış, Teşkilat Başkanı Emrah Erkan Bulucu ve parti yönetiminden oluşan bir heyetle Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Ziyarette ATSO Başkan Yardımcısı Ahmet Metin Günay, Yönetim Kurulu üyeleri Abdurrahman Yargucı ve Hacı Dikmen de hazır bulunurken ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, milletvekillerine ülke ve Adıyaman ekonomisiyle ilgili sorunları aktardı.

Ziyarette konuşan AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın, “Meclisin çalışmadığı dönemlerde seçim bölgemizde milletvekilleri arkadaşlarımızla teşkilatımızın hazırlamış olduğu program dahilinde geziyoruz. İlgili bütün kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarımızın yöneticilerini hem Adıyaman ile alakalı yatırımlar noktasında hem de Türkiye gündemi ile ilgili fikir alış verişinde bulunuyoruz. Her platformda uğradığımız mekânlardan birisi Adıyaman için güzel hizmetlere vesile olan bir kuruluş. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Mustafa Uslu ve yönetimiyle birlikte Adıyaman'ı ve Adıyaman'a olan yatırımları konuşacağız. Aynı şekilde Türkiye'deki ekonomik durumu Türkiye üzerinde çekilen operasyonu konuşacağız. Çünkü bütün vatandaşlarımızda arzu ediyor ki Türkiye'de ekonomik rakamlar son derece iyiyken büyüme rakamlarında iyiyken, ihracatta ciddi artışlar varken, turizm gelirlerinde yüzde 30'un üzerinde artış varken, bankacılık sektörü bu kadar güçlüyken bütün bu veriler ekonomik anlamda makro düzeyde çok iyi konumdayken nasıl olurda dolar bu kadar yükselir nasıl olurda Türkiye'ye operasyon çekerler. İşte bütün bunları istişare ediyoruz. Bir defa şunu söyleyebilirim ki Türkiye çoğu kere gerek içerden gerek dışarıdan Türkiye'nin büyümesini hazmedemeyenler tam bağımsız şekilde 2023-2071 hedeflerine doğru ilerlemesinden rahatsız olanlar operasyon üstüne operasyon çekiyorlar. Ama hamdolsun milletimizin dik duruşuyla Cumhurbaşkanımızın cesaretli ve kararlı duruşuyla hükümetimizin ne yaptığını bilen bir yönetim anlayışıyla bütün bu operasyonları bertaraf ettik. Geçmişte de yaptılar şimdi de yapıyorlar. Seçimle sandıkla milletin iradesiyle dahası topla tüfekle dahi elde edemediklerini vatandaşın cebiyle oynayarak ekmeğiyle oynayarak yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bunun da geçici olduğunu biliyoruz. Bir iki aylık bir süreçten sonra bütün bunlar yoluna girecek. İş adamlarımız yatırımcılarımız ürkmesin yatırımlarını devam ettirsinler. Devlet her türlü desteği verecek vermeye devam ediyor. Amaç, Türkiye'yi istikrarsız bir ortama sürüklemek. Amaç yatırımcının gözünü korkutmak yeni yatırımları engellemek olduğunu biliyoruz. Ama hamdolsun Adıyaman'da Ticaret ve Sanayi Odamız başta olmak üzere iş adamlarımız ve vatandaşlarımız bunun suni bir operasyon olduğunu, Türkiye'yi adeta dizayn etmek isteyenlerin bir oyunu olduğunu görüyorlar. Bu oyunda inşallah bozulmak üzere. Hükümet ne yaptığını biliyor. Ben tekrar Sayın Başkanımıza ve tüm yönetimine bir kez daha teşekkür ediyorum. Ülkemiz adına şehrimiz adına katma değer ürettikleri için Allah razı olsun diyorum” dedi.

Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise Ticaret ve Sanayi Odası'nın kent için katma değer ürettiğini belirterek konuşmasında Türkiye üzerinde oynanan oyuna değindi.

Fırat, “Meclisin tatil olduğu zamanlarda AK Partiyi diğer partilerden ayıran en önemli özelliğimizden bir tanesi bizim burada seçmenimiz ve vatandaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla bir arada olmamız. Bugünde Ticaret ve Sanayi Odamız Adıyaman'a katma değer üreten, Adıyaman'a ekonomik anlamda değer katan Odamızın Yönetim Kurulunu ziyaret ettik. Türkiye'ye yapılan operasyonlarda ülkemizi yıkamadılar. Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkamayacaklarını anlayanlar başka bir şekilde acaba ekonomik anlamda operasyonla düşürebilir miyiz hesabını yapıyorlar. Ama milletimiz bunun farkında. Bu operasyona karşı dik durduklarını da gösteriyorlar. Biz burada esnafımızla, sanayicimizle, çiftçimizle de görüşüyoruz. Bütün vatandaşlarımızın ortak kanaati bunun bir operasyon olduğunun farkında. Biz tanklara tüfeklere göğsümüzü siper ettiysek bunu da atlatacağız diyorlar. Ben tekrar başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Milletvekili Yakup Taş da “Bugün Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Mustafa Uslu'yu ziyaret ettik. Sanayicilerimizin sorunlarını başkanımızdan dinledik. Sanayicimiz için elimizden ne geliyorsa yardımcı olacağız. Sanayi bir ülkenin olmazsa olmazı. İstihdamı sağlayan iş adamlarımız. Her türlü zorluğa rağmen risk alıyorlar. İstihdam yaratmak için, üretim yapmak için, ihracat yapmak için gayret gösteriyorlar. Bizlerde onların sorunlarını dinlemek çözüm üretmek için buradayız. Biz vekiller olarak üzerimize ne düşüyorsa hükümet nezdinde girişimlerde bulunacağız. Adıyaman için ne gerekiyorsa her türlü desteği sağlayacağız” dedi.

Ziyarette konuşan ATSO Başkanı Mustafa Uslu, özellikle sanayicinin moral ve motivasyonunun bozuk olduğu bir dönemde siyasilerin ziyaretinin önemine dikkat çekti.

Uslu, “Sağolsun son dönemde Ahmet Aydın ile birlikte tüm siyasilerimiz ve vekillerimiz her fırsatta bütün Adıyaman'ı gezdikleri gibi bu ilin katma değerini üreten ve sivil toplum örgütlerini ziyaret ettikleri için ben bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. Bu geçtiğimiz dönemde hakikaten Adıyaman'da birlik beraberliği sağlama adına çok büyük çaba gösterdiler. Bu sene de Yakup Taş değişti. Yine aynı tempoyla çalışacaklarına inanıyorum. Her şeyden önce fikir teatisinde bulunmak kentin geleceği açısından her zaman yararlıdır. Bu ülkenin üzerinde geçmişte gezi olaylarından tutun 17-25, FETÖ darbesinden tutun bugüne kadar birçok olaylarla Türkiye'nin büyümesine engel olmak için ciddi bir çaba içerisinde olan devletler var. FETÖ darbe olayından bir şey anlamadıkları için son kozları olan ekonomiyle bu ülkeyi dizayn etme çabasında olduklarını biliyoruz. Özellikle ekonomi üzerinde bir süreç yaşıyoruz. Özellikle hükümetimizin de bunun farkında olması bizim için güç kaynağı. İlerisi için inşallah bu sıkıntılı süreci de atlatacağımıza inanıyoruz. Benim hep söylediğim bir konu var. Siyasi istikrarla ekonomik istikrar bir araya geldiği zaman bu ülkenin bileğini kimse bükemeyecektir ama bir şeyi elden bırakmamamız lazım. Hükümetimizin siyasileri içinde bulunduğumuz konjonktürü de göz önüne alarak bir takım radikal kararları alarak bu sıkıntılı süreci inşallah çok fazla zayiat vermeden atlatacağımıza da inanıyorum. Ben kurumum ve şahsım adına hepinize teşekkür ediyorum. Birlik beraberliğimizi inşallah görüşmelerimizi sıklaştırarak hep birlikte birbirimize destek olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.