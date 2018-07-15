AK Parti milletvekilleri basın ile bir araya geldi

Türkiye Petrollerinde gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş ve parti yönetim kurulu üyeleri ile Adıyaman’da görev yapan basın mensupları katıldı.

Yapılan kahvaltı ikramı sonrası konuşan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, basının ülkedeki yeri ve öneminden bahsederek, basın ile birlikte yürümenin gerektiğine inandıklarını birlik ve beraberliğin daim olmasını dilediğini belirterek 24 Haziran seçimlerinde emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ettiğini söyledi.

Daha sonra konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ise, “ Basının ve basın mensuplarının ne kadar önemli olduğunu oldukça çok iyi biliyoruz. Bizlerde Adıyaman’a, hizmet için varız. Sizlerle beraber çalışmak için varız. Hepinize sonsuz teşekkür ederim” dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak ise konuşmasında, “2 Yıl önce bugün devletimiz bir takım teröristler tarafından ele geçirilmeye çalışıldı. 2 Yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz kurtuluş savaşı verdi. O gün şehit olan bütün kardeşlerimi rahmetle anıyorum. 15 Temmuz Türkiye’de bir kurtuluş savaşıydı. TBMM bombalandı, cumhurbaşkanlığı külliyemiz bombalandı ve sağ olsun cumhurbaşkanımızın milleti meydanlara çağırması ve milletimizin iradesi ile birlik ve beraberliği sayesinde darbe teşebbüsü geri püskürtüldü” şeklinde konuştu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise, “Ucu dışarıda olan devletin içerisine sinmiş olan devletin silahını millete doğrultacak şekilde, TBMM’yi, külliyeyi, emniyet genel müdürlüğünü bombalayacak kadar alçak hainlerle bu milletimiz en büyük mücadelesini verdi. Allah bu milletimizden razı olsun. Bu millete ne kadar teşekkür etsek azdır. Onun için gece demeden gündüz demeden milletimiz için çalışmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise, “15 Temmuzda yaşadığımız bu karanlık olay artık tarihe karışmış diye biliriz. Artık Türkiye’de darbe yapma fikri tarih olmuştur diye biliriz çünkü bu millet öyle bir uyanışa geçti ki bir diriliş destanı yazdı. Milletin iradesine karşı bu tür teşebbüsleri bir daha düşünmemesi gerektiği en net şekilde gösterildi. Bu vesileyle hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” diye konuştu.