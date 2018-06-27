AK Parti milletvekilleri mazbatalarını aldı

Adıyaman İl Seçim Kurulu Başkanı Kerim Kamlı tarafından milletvekillerinin mazbatası teslim edildi. Adliye binasının toplantı salonunda düzenlenen mazbata törenine AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş ve partililer katıldı.

Mazbata töreni sonrasında adliye binası çıkışında konuşan TBMM Başkanvekili ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Türkiye’nin tarihi bir seçimi geride bıraktığını, yapılan seçimi son asrın seçimi olarak gördüğünü ve Türkiye’nin makas değiştirerek parlamenter hükumet sisteminden cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine geçmiş olduğunu vurguladı.

Aydın konuşmasında, “Dolayısıyla bu seçim tarihe geçecek bir seçim Türkiye’nin bundan sonraki 100 yılını, bundan sonraki geleceğini belirleyecek çok önemli bir seçim. Millet bu tarihi kararı verirken tabii ki bir taraftan bu ülkenin, bu milletin sorunlarını çözen AK Parti’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı iş başına getirdi. Yine Türkiye üzerinde oynanan oyunları bu mazlum coğrafyada İslam aleminin çekmiş olduğu sıkıntıları düşünerek sandığa gitti. Burada verilen her bir oy onların bütün oyunlarını bozmaya yetti. Adıyaman yine çok şükür 5 milletvekilinden 4’ünü AK Parti’den tevdi etti. Çünkü AK Parti’yle beraber Adıyaman da kendini aştı. Adıyaman çok hızlı bir şekilde gelişim gösterdi. Bu anlamda kabuğunu kırdı aslında Adıyaman. Adıyaman’da hizmetleri ve yatırımları gören Adıyaman’da var olan bütün sorunları çözen partinin AK Parti olduğunu herkes biliyor ve bugüne kadar da duasıyla desteğini esirgemedi. Tüm Türkiye gibi Adıyaman da 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’yle devam dedi. Bundan sonraki süreçte yeni Türkiye’nin kapıları sonuna kadar açılmış oldu. Türkiye emin adımlarla kararların hızlı alındığı güçlü yürütmeyle birlikte yeni bir döneme girmiş oldu. Ne kadar bekleyen çözülemeyen sorunlar varsa inşallah bu yeni dönemde çözeceğiz” dedi.

Milletin yıkım ekibini değil yapım ekibini tercih ettiğini belirten Aydın, “Millet eski Türkiye sevdalılarını değil, yeni ve güçlü Türkiye’nin kapılarını sonuna kadar açtı. Bu seçimin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Bu seçim, aynı zamanda dünyaya ve dünya barışına çok katkı sunacak. Çünkü biz biliyoruz ki dünyada bütün mazlumların ve mağdurların tek bir umut kapısı var Türkiye Cumhuriyeti ve tek bir lider var o da Recep Tayyip Erdoğan. Artık yenidünya üzerinde Türkiye daha çok aktif, daha güçlü ve daha belirleyici bir rol alacak. Şimdiden zaten belli oldu, düne kadar mitinglerine müsaade edilmeyen Avrupalılar, Batılılar tek tek kutlama sırasına girdi. Çünkü onlar artık haliyle bükemediği eli öpecekler dedik. Bugün hamd olsun bu ilişkiler de düzelme seyrine girecek” şeklinde konuştu.

Bölücü terör örgütlerine destek veren partileri de sert bir şekilde eleştiren Aydın, “Adıyaman’da da bir şehidimiz vardı ve yüreklerimiz halen buruk. Bugün Kahramanmaraş’ta da 2 şehidimiz var. Bir defa bu ülkede birileri demokrasi ile terör arasında tercih etmek zorunda. Bu ülkede birileri şiddetle siyaset arasında tercih etmek zorunda. Hem şiddete sırtını dayayacaksınız, yaslayacaksınız hem de siyaseten var olmaya çalışacaksınız bu kabul edilebilir bir şey değil. Doğanın dengesine aykırı, akla ve mantığa sığmayan bir hadise. Ya da terör değil de siyaset yaparak hizmet etmek istiyorsanız terörle aranıza mesafe koymak zorundasınız. Terörü lanetlemek ve terörle mücadele konusunda bu milletin ve bu milletin yanında olmak zorundasınız” diye konuştu.