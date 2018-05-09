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09 Mayıs 2018 17:34

AK Parti seçim koordinasyon toplantısı yaptı

AK Parti Adıyaman İl başkanlığı tarafından ilçe başkanlarıyla seçim koordinasyon toplantısı yapıldı.

AK Parti seçim koordinasyon toplantısı yaptı

09 Mayıs 2018 17:34


AK Parti İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin başkanlığında, İl Seçim İşleri Başkanı Zeynal Özbilgin, İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Abdullah Şahin ve İl Başkan Yardımcısı Fehmi Yılmaz koordinatörlüğünde yapılan toplantı gerçekleştirildi. AK Parti İlçe Başkanlarının katıldığı toplantıda 24 Haziran seçimleri öncesinde yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi.


İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin, diğer seçimlerinde önemli olduğunu ancak 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği seçiminin hepsinden önemli olduğuna işaret ederek, teşkilat olarak her zamankinden daha fazla çalışmak gerektiğini dile getirdi.


Dağtekin, parti içindeki tüm kırgınlıkların tüm dargınlıkların bir kenara bırakılarak, uyum içerisinde çalışacaklarını ve 24 Haziran’da ülkemizin bu keskin virajı zarar görmeden atlatacağını aktardı.




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