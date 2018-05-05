AK Parti temayül yoklaması yaptı

27. Dönem milletvekilliği için Adıyaman’dan milletvekili aday adayı olan 94 kişi AK Parti’ye müracaatta bulundu. Müracaat eden kişilerden 5’i genç, 15’i bayan, 15’i engelli olmak üzere toplam 94 kişiden 4’ünü mevcut milletvekilleri oluşturuyor. Mevcut milletvekilleri temayüle dahil edilmez iken 90 aday adayı temayüle katılıyor.

İl teşkilatı, ilçe teşkilatları, kadın kolları, gençlik kolları, mahalle başkanları, köy başkanları, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ve belediye başkanlarından oluşan bin 434 kişi oy kullanıyor.

Cumhuriyet Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen temayülde 10 sandık kuruldu. Delegeler milletvekili görmek istedikleri 5 kişi işaretleyecekler. Sandıklar oy sayım ve dökümü yapılmadan tutanak ile genel merkeze götürülecek.

Temayülde Hatay Milletvekili MKYK Üyesi Fevzi Şanverdi ve Adıyaman İl Koordinatörü Malatya Milletvekili Mutafa Şahin görev aldı.

Hatay Milletvekili MKYK Üyesi Fevzi Şanverdi, temayül yoklaması ile ilgili bilgi verdikten sonra, temayül yoklamasının hayırlar getirmesini temenni etti.

İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin, temayül yoklamasının hayırlı olmasını dileyerek, her bir aday adayının memleketimiz ve ülkemize hizmet edecek kişilerden oluştuğunu dile getirip, birlik beraberlik mesajı verdi.