AK Parti Tut İlçe Kongresinde 2 aday yarıştı

Kongrede mevcut Başkan Ahmet Öztürk yeniden başkanlığa seçildi.

AK Parti Tut 6. Olağan Kongresinde adaylar yarıştı. AK Parti’nin Adıyaman’da bu güne kadar yaptığı kongreler içerisinde ilk kez Tut ilçesinde yapılan kongrede 2 aday yarıştı. Mevcut Başkan Ahmet Öztürk ve Mehmet Baykara genel kurulda yarıştı. Divan Başkanlığı AK Parti il Başkanı Abdurrahman Dimez’in yaptığı kongrede 415 delegenin 391’i oy kullandı. Kullanılan oylardan Ahmet Öztürk 209 oy alırken, Mehmet Baykara 178 oy aldı. Delegelerden 4’ünün oyu geçersiz sayıldı. Kongrede Ahmet Öztürk başkanlığa seçildi.

Koordinatör Milletvekili Mustafa Şahin’in de katıldığı kongreye Adıyaman Milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu katıldı.

Dilek ve temenniler bölümünde konuşan AK Parti Adıyaman Koordinatörü Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Türkiye’nin siyasi tarihinden bahsederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya devletlerine karşı verdiği mücadeleden bahsetti.

Milletvekili Adnan Boynukara ise, küresel güçlerin özellikle 2009 yılından beri Türkiye’de, AK Partisiz Türkiye ve Erdoğansız Ak parti projelerini hayata geçirmek için çalıştıklarını ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise, Tut ilçesinin sorunlarını çözmle noktasında önemli bir mesafe kat edildiğini belirterek, AK Parti’nin aday belirlemede bir prensibin olduğunu ve bu prensiplere uyulması gerektiğini kaydetti.

Milletvekili Salih Fırat’da kongrelerden önce istişarelerin yapıldığını, bu istişareler sonucunda adayların belirlendiğini dile getirerek, iki adayın çıkmasının ileride sorun çıkarabileceğini ifade etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Tut ilçesinde AK Parti’nin oylarının ciddi oranda arttığını ve bazı ilçeleri geride bıraktığını belirterek, “İlk defa Adıyaman’da Tut’ta iki adayla kongreye gidiyoruz. İki liste her zaman kırgınlıkları getirir. Parti içindeki çekişme partiye zarar veriyor” dedi