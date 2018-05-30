AK Parti ve CHP’li gençler birbirini mitinge davet etti

24 Haziran’da yapılacak Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimi dolayısıyla 1 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve 2 Haziran’da CHP adayı Muharrem İnce’nin Adıyaman’da yapacakları miting dolayısıyla partili gençler broşür dağıtıyor. AK partili ve CHp’li gençler broşür dağıtırken karşılaştı. Her iki partinin gençleri de birbirine broşür vererek, karşılıklı mitinge davet ettiler.

Birlikte hatıra fotoğrafı da çektiren Ak Partili ve CHP’li gençler, seçimlerin demokratik bir ortamda geçmesi, karşılıklı hoşgörü ve saygıya dayalı olarak sürecin tamamlanması için temennide bulundu.

CHP Adıyaman Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Kader Onuk, gençler arasında böyle bir diyalogun oluşmasının sevindirici olduğunu, toplumun her bireyinin bir birine tahammül göstermesinin önemli olduğunu vurguladı.

Başkan Onuk, "Gençlerimiz ile birlikte broşür dağıtıyorduk. Broşür vermek istediğimiz bir kısım gençlerin elinde AK Parti broşürlerini görünce gençleri çağırdım ve karşılıklı broşür verdik. Toplumu germeden, karşılıklı sevgi saygı çerçevesi içerisinde siyaset yapmamız gerekiyor. Siyasi düşüncemiz, partimiz her ne olursa olsun bir birimize anlayış göstermeliyiz. Ben bu tablodan mutlu oldum. İnşallah bu karşılıklı hoşgörü bütün partilere yayılır" şeklinde konuştu.