Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 15:20

AK Parti ve CHP’li gençler birbirini mitinge davet etti

Adıyaman’da AK Parti ve CHP’li gençler partilerinin broşürlerini karşılıklı vererek birbirlerini mitinge davet etti.

AK Parti ve CHP’li gençler birbirini mitinge davet etti

30 Mayıs 2018 15:20


24 Haziran’da yapılacak Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimi dolayısıyla 1 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve 2 Haziran’da CHP adayı Muharrem İnce’nin Adıyaman’da yapacakları miting dolayısıyla partili gençler broşür dağıtıyor. AK partili ve CHp’li gençler broşür dağıtırken karşılaştı. Her iki partinin gençleri de birbirine broşür vererek, karşılıklı mitinge davet ettiler.


Birlikte hatıra fotoğrafı da çektiren Ak Partili ve CHP’li gençler, seçimlerin demokratik bir ortamda geçmesi, karşılıklı hoşgörü ve saygıya dayalı olarak sürecin tamamlanması için temennide bulundu.


CHP Adıyaman Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Kader Onuk, gençler arasında böyle bir diyalogun oluşmasının sevindirici olduğunu, toplumun her bireyinin bir birine tahammül göstermesinin önemli olduğunu vurguladı.


Başkan Onuk, "Gençlerimiz ile birlikte broşür dağıtıyorduk. Broşür vermek istediğimiz bir kısım gençlerin elinde AK Parti broşürlerini görünce gençleri çağırdım ve karşılıklı broşür verdik. Toplumu germeden, karşılıklı sevgi saygı çerçevesi içerisinde siyaset yapmamız gerekiyor. Siyasi düşüncemiz, partimiz her ne olursa olsun bir birimize anlayış göstermeliyiz. Ben bu tablodan mutlu oldum. İnşallah bu karşılıklı hoşgörü bütün partilere yayılır" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç