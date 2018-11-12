AK Partide belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, AK Parti'de belediye başkanlığı aday adaylığı başvurularının 16 Kasım'a kadar uzatıldığını belirtti.

Son başvuru tarihlerinin 16 Kasıma kadar uzatıldığını vurgulayan Başkan Dağtekin, “Bilindiği üzere bugün yerel seçimlerle ilgili müracaatlarımızın son günüydü. Ancak 12 Kasım 2018 Pazartesi günü bitecek 2019 mahalli idareler seçimleri belediye başkanlığı aday adaylığı başvuruları cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 16 Kasım 2018 Cuma günü saat 17.00'ye kadar uzatıldığını tüm kamuoyuna ve müracaatta bulunacak kardeşlerimize bu vesileyle duyurmuş olalım. Elbette bu süreç devam ederken bizlerde teşkilat olarak boş durmuyoruz. Genel merkezimizin anket ve kamuoyu araştırmaları devam ediyor. Rabbimiz bizler için neyi hayırlı kılmış ise, hem nefsimiz hem de memleketimiz için hayırlısı ne ise onu versin.

İstenen de ısrarcı olmamak lazım. Hayırlısını istemekte ısrarcı olmamız gerekiyor. Bu durum, özellikle bu süreçte aday adayı olan siyasi kardeşlerimizin öncelikli meselesi olması gerekiyor. Öyle anlar olur ki bana ihtiyaç yok şeklinde zannettiğin anda, ihtiyaç vardır. Bir süreç gelişir ve sıra sana gelir ve vazgeçilmez biri olarak parti tarafından talep edilirsin. İşin bu boyutunu hiç birimizin unutmaması gerekiyor. Tüm Adıyamanlılar olarak birbirimizle kucaklaşmayı, kentimiz için odaklanarak, Adıyaman'ı en iyi yere getirmenin mücadelesini vermemiz lazım. Tekrar yerel seçimlerin başta bizim partimiz olmak üzere bütün partiler açısından da hayırlar getirmesini diliyorum. Allah hayırlı mübarek eylesin” diye konuştu.