AK Parti’de kongre süreci başladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İl başkanları toplantısı sonrasında partinin kongre süreci belirlendi. AK Parti Adıyaman İl Başkanlığında kongre süreciyle ilgili teşkilat kademeleri bilgilendirildi.

Önceki gün AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez başkanlığında, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gütmüş, Merkez ilçe Başkanı Hanifi Erdem, Gençlik Kolları Başkanı Oğuz mutlunun katılımı ile teşkilatın çeşitli kademelerinde yer alan partililer ile ilgili istişare toplantısı yapıldı.

Daha sonra ise yine İl Başkanı Abdurrahman Dimez başkanlığında, TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın katılımı ile ilçe başkanları ile kongre süreci ve yeni tüzük değişikliği ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, 3 Temmuz itibariyle kongre sürecinin başladığını ve bu sürecin 18 Şubat 2018 tarihine kadar süreceğini kaydederek, teşkilatlarda yeni bir heyecan ve tatlı bir yarışın başladığının altını çizdi.

Başkan Dimez, “AK Parti 3. olağanüstü kongrede yapılan tüzük değişikliği ile AK Parti teşkilatlarında ki yönetim kurulu üye sayılarında yeni bir düzenleme yapıldı. Nüfusu 100 bin ile 750 bin arasında olan illerde yönetim kurulu üyesi 50’den 30’a düşürüldü. Belde kongreleri 19 Temmuz tarihinde başlayacak ve 8 Ağustos tarihinde tamamlanacak. İlçe kongreleri 19 Ağustosta başlayacak 12 Kasım tarihinde tamamlanacak. 18 Kasım tarihinde başlayacak olan il kongreleri 25 Şubat tarihinde Türkiye genelinde tamamlanacak. Kongre süreci memleketimize, milletimize ve partimize hayırlı olsun” dedi.