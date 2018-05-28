AK Parti’de miting hazırlığı

AK Parti İl binasında gerçekleştirilen toplantıya TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin, Milletvekili Adayı Abdulaziz Aslan, AK Parti Merkez İlçe başkanı Mustafa Alkayış ve il genel meclis üyeleri katıldı.

Yapılan toplantı sonrasında tertip komitesi başkanı olarak İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, görevlendirildi.

Her zaman olduğu gibi 1 Haziran tarihinde de Adıyaman halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bağrına basacağını ifade eden TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, “Adıyaman Cumhurbaşkanımızı seviyor, Cumhurbaşkanımız Adıyaman’ı çok seviyor. Bugüne kadar da defalarca Adıyaman halkı sayın Cumhurbaşkanımızı bağrına bastı. 1 Haziran tarihinde yine en iyi şekilde bağrına basacaktır. Adıyaman Cumhurbaşkanımızın bu ülke için, ümmet için ne ifade ettiğini en iyi bilen kentlerden biridir. Adıyaman insanının ufku açıktır. Seçimin ne anlama geldiğini iyi biliyor. Türkiye’nin kurtuluşu için, bütün dünya mazlumları adına bu seçimin öneminin farkında olan Adıyamanlı hemşerilerimiz caddeleri, sokakları ve miting alanını dolduracak ve büyük bir coşkuyla bu işi halledecek. İnşallah bu enerji ile de 24 Haziran tarihinde yeni bir rekora imza atacaktır. Ben bütün hemşerilerimizi miting alanına bekliyoruz” dedi.

Tertip Komitesi Başkanı Mustafa Alkayış, tertip komitesi ve teşkilat olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı en iyi şekilde karşılamak adına ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.