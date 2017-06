AK Parti’den Tut ilçesine çıkarma

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri Adnan Boynukara, Salih Fırat, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Tut ilçesini ziyaret etti. Tut Kaymakamı Mehmet Aksu, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Öztürk ve vatandaşlar tarafından karşılanan AK Parti heyeti, vatandaşlarla sohbet etti.

Tut Kaymakamı Mehmet Aksu ve vatandaşlar ilçenin sorunlarını dile getirdi. Daha sonra milletvekillerinin yanına gelen Tut Belediye Başkanı Cemal Avcı, belediyenin hazırladığı projelerin hayata geçirilmesi için milletvekillerinden destek istedi.

Vatandaşların Ramazan Bayramını kutlayan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, “Rabbim inşallah Ramazanı hayırlara vesile kılsın. Ramazanda ilçelerimizi dolaşmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin üzerine oynanan oyunları görüyoruz, dünyada olup bitenleri görüyoruz. Birlik beraberlik olduğu müddetçe güçlü oluyoruz. Her zaman için Tut ilçemiz hep üzerine düşeni yapmıştır. Biz her zamankinden daha güçlü olmak zorundayız. Hizmetler yapmaya, eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz. İlçeye nasıl daha fazla hizmet edebilmek için çalışıyoruz. Her zaman millet ve memleket adına birliğimizi koruyacağız. Bu güne kadar oynana oyunları ve tezgahları bozduysak bundan sonrada yine bu oyunları bozacağız” dedi.