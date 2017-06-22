AK Parti’den ‘vefa’ iftarı

AK Parti İl Başkanlığı tarafından teşkilat mensuplarına düzenlenen ‘vefa’ iftarına çok sayıda kişi katıldı. Perre salonda düzenlenen iftar yemeğine ev sahipliği yapan İl Başkanı Abdurrahman Dimez, misafirler ile tek tek ilgilendi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’da partililer ile sohbet ederek, iftarda herkes ayrı bir masada oturdu.

İftar programının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Abdurrahman Dimez, “Bizleri yalnız bırakmayıp, davetimize icabet etiğiniz için teşekkür ediyorum ve saygıyla , sevgiyle selamlıyorum. Ramazan ayında, bu mübarek Kadir Gecesindeyiz. Cenabı Allah nice ramazanlara nice bayramlara ağız tadıyla çıkmayı bize nasip etsin. Birlik ve beraberliğimizi daim etsin, devletimize ve milletimize zeval vermesin” dedi.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise konuşmasında, “Bu mübarek gecede ülkemizi , Adıyaman’ımızı Allah kazalardan, belalardan ve musibetlerden korusun .Hepinizin tutuğu oruçları Allah kabul etisin. Bayramınız mübarek olsun” dedi.

Milletvekili Salih Fırat ise partililerin Ramazan, Kadir Gecesi ve bayramlarını kutlayarak, iftara katıldıkları için teşekkür etti.

Milletvekili İbrahim Halil Fırat’da konuşmasında teşekkür ederek, “Allah bütün yaptığınız ibadetleri kabul etsin. Bayramınız şimdiden mübarek olsun” dedi.

Milletvekili Adnan Boynukara ise konuşmasında, “Geceniz mübarek olsun, Allah tutuğunuz oruçları kabul etsin, bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum. Bu gece milletimize, İslam ümmetine, şehrimize dualarımızı edelim, dualarınızda bize de yer ayırırsanız seviniriz. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, partililere bir araya getiren İl Başkanlığına düzenlediği iftardan dolayı teşekkür ederek, “Bizleri bir araya getiren teşkilatımıza ve emeği gecen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ramazanı bereketiyle yaşadığımız için, özellikle Kadir gecesinde zor günler geçirdiğimiz bu dünyada birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize vesile olması, geleceğe de umutla çıkmayı Rab’imden niyaz ediyorum. Bu mübarek gecede Rabbim hepimizin dirliği, birliği ve kardeşliğini daim etsin. Bizleri millet olarak ülke olarak çok daha güçlü kılsın, çünkü bizim dirliğimiz, bizim kardeşliğimiz bizim gücümüzdür. Bizim gücümüz ülkenin ve bütün ümmetin gücüdür” dedi.

İftar programına katılan bazı şehit ve gazi ailelerine seslenen Aydın, “Şehit ailelerimize tekrar burada oldukları için teşekkür ediyorum. Onlar bize şehitlerimizden emanetler. Bütün terör örgütlerinde çözülme var. Çözülecekler, çözülecekler ve bitecekler. Hükümetimiz, devletimizi kararlı bir şekilde tüm terör örgütlerinin köklerini kazıyana kadar müdahalesini sonuna kadar sürdürecektir. Artık ülkenin 780 bin kilometre karesinde her karışında güvenli bölge haline geldi. Devletin otoritesi her yerde hakim kılıyor. Ve bu milletin yakasına yakışan bütün terör örgütlerini bertaraf etmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.