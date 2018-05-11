AK Partili gençler Ankara’ya uğurlandı

Gençlik Kolları Olağan Kongresine katılacak olan AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları üyesi gençler dualarla Ankara’ya, uğurladı.

AK Parti Adıyaman İl Başkan Vekili Mehmet Dağtekin ve Merkez ilçe başkanı Mustafa Alkayış ve AK Parti üyesi gençler, AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelerek burada yapılan konuşmaların ardından Ankara’ya doğru yola çıktı. AK Parti çatısı altında düzenlenen kongrelerin şölen havasında geçtiğini ifade eden AK Parti İl Başkan Vekili Mehmet Dağtekin, “Türkiye geneli il teşkilatlarımızın kongreleri bir bir tamamlanırken, AK Parti ile siyaset gençleşiyor Türkiye güçleniyor. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla Genel Merkez Gençlik Kollarımızın 5. Olağan Kongresinde buluşmak üzere il gençlik kolları başkanımız Oğuz Mutlu başkanlığında 598 genç kardeşimizle Ankara yolculuğu öncesi parti binamız önünde bir araya geldik. Onlarla yapmış olduğumuz kısa bir sohbetin ardından uğurladık. Adıyaman ak gençliğin yoluculuk esnasında ve düzenlenecek olan 5. olağan kongrede ilimizi ve partimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inancımız tamdır. Allah yollarını açık eylesin. Bu vesileyle Ankara’da düzenlenecek olan AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarımızın 5. Olağan Kongresinin ülkemize ve partimize hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ederim” diye konuştu.