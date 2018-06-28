AK Partili milletvekillerinden Besni teşkilatına teşekkür

Besni AK Parti İlçe Teşkilatı binasında partililerle buluşan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Muhammet Fatih Toprak, Yakup Taş, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Milletvekili Adayı Abdullaziz Aslan, ilçe teşkilatına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Burada bir konuşma yapan AK Parti Besni İlçe Başkanı Mustafa Çiğdem, "Dört milletvekilimizi sizin desteği ve gayretiyle meclise gönderdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ı Türkiye’nin ilk devlet başkanı olarak seçmiş bulunuyoruz. Özellikle evini, ailesini ve çocuklarını bırakıp ev ev, mahalle mahalle dolaşıp, vatandaşlarla tek tek konuşan, onlarla muhabbet edip partimizi ve davamızı anlatan kadın kollarımıza ve gençlik kollarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra konuşan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ise, “Kim ne derse desin, Besni’de teşkilatın her kademesinde görev alanlar elinden geleni yaptı. Bütün teşkilat mensubu arkadaşlarımızı kutluyorum. Allah bizi de sizlere karşı mahcup etmesin.

Millet olarak kendi geleceğimiz için kaderimizi tayin ettik. Bu millet kendi ürettikleri ile bölgesinde söz sahibi olacak. Nerede bir mağdur var ise umudu olacak bir Türkiye’si olacak. Bunun için size ne kadar teşekkür etsek azdır. Hangi köyde, hangi ilçede, hangi ilde ne sorun var biliyoruz çünkü biz dava adamıyız, hizmete talip olduk dedik. Biz gönül adamıyız, sizlerin gönlüne girmeye talip olduk. Dünyada yaşayan tüm Müslümanların kardeşliğini esas alıyoruz. İşte bizi dinç tutan bu dava sürecidir. Ne olursa olsun bu davayı basit hesaplara kurban etmeyiz. Her birimizin makamı gevşeyebilir, ama nasip ve kısmete inanan insanlarız. Unutmayacağımız bir tek şey var, oda bizim bu davamızdır. Unutmayacağımız bir tek şey var oda Recep Tayip Erdoğan’ın verdiği bu hak davada hepimizin kardeşçe mücadele etmesidir. İşte bu mücadelede birbirimizi yalnız bırakmayalım.

Besni hizmetin en iyisini hak ediyor ve her zaman Besni’nin ferasetine ve sağduyusuna güvendim. İnşallah Besni’mizi yeni dönemde yeni hizmetlere kavuşturacağız" diye konuştu.