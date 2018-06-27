AK Partili milletvekillerinden ilçe teşkilatına teşekkür

Kahta ilçesini ziyaret eden TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekileri İbrahim Halil Fırat, Muhammet Fatih Toprak, Yakup Taş ve Milletvekili Adayı Abdullaziz Aslan ilçe teşkilatını ziyaret ederek desteklerinden dolayı Kahta ilçe teşkilatına teşekkür etti. Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak burada yaptığı konuşmada, Türkiye üzerinde oynanan oyunlara karşı daima birlik olunması gerektiğini vurgulayarak, “Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan şer güçlerine karşı daima birlik içerisinde olmamız lazım. Geçmişiz de yaşadığımız kötü anıları unutmamamız lazım. Biz hiçbir zaman geçmişimizi unutmadık, unutmayacağız. Geleceğimize doğru emin adımlar ile gideceğiz. Dünya beşten büyük diyerek bize önderlik eden mazlumlarını sesi olarak zalimlere meydan okuyan önderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Bizde bu yolda şehadet şerbetini içmeye bayrama yada düğüne gider gibi gideriz. Bu yolda birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım. Memleketimize güzel hizmetler yapabilmemiz için birliğimizi ve beraberliğimizi bozmamız lazım” dedi.

24 Haziranda milletin hak ile batıl arasında güçlü ve yeni Türkiye’nin yanında durduğunu belirten TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, “Millet olarak kendi geleceğimiz için kaderimizi tayin ettik. Eski Türkiye’deki gibi sırçalı köşklerden gelip bizi ziyaret etsinler demedik. Eski gibi aklımızı bir başkasına ipotek etmedik. İşte batıyı görüyorsunuz, haçlı zihniyetini görüyorsunuz. Türkiye artık kendi iradesiyle hareket ediyor. Onlara göre, Türkiye haddini aştı, çünkü onlar ipi elinde olan bir Türkiye biliyorlardı, sürekli onlara muhtaç onların istediği gibi hareket eden güçsüz bir Türkiye istiyorlardı. Türkiye artık o ipi kopardı. Onlar hep eski Türkiye’de kaldı. İMF’nin kapılarında borç para alabilmek için kırk takla atan, memurunun maaşını ödeyemeyen, dışarıdan yönetilen bir Türkiye yok. Milletin iradesi dışında başka irade tanımayan o darbeci zihniyete karşı göğsünü siper eden liderimiz, yöneticilerimiz ve halkımız var. Bu millet küllerinden yeniden doğdu. Bu millet inançları ile yeniden bir bağ kurdu. Osmanlının torunu olduğu hatırladı ve kendine geldi. Bu millet onların beklediği gibi uşaklık yapmayacak. Bu millet kendi ürettikleri ile bölgesinde söz sahibi olacak. Nerede bir mağdur var ise umudu olacak bir Türkiye’si olacak. Bunun için size ne kadar teşekkür etsek azdır. Hangi köyde, hangi ilçede, hangi ilde ne sorun var biliyoruz çünkü biz dava adamıyız, hizmete talip olduk dedik. Biz gönül adamıyız, sizlerin gönlüne girmeye talip olduk. Sinenizde yer almadıktan sonra hangi tahta çıkarsak çıkalım hangi makama gelirsek gelelim vız gelir tırs gider. Bu makamlar önemli değil önemli olan sizlerin gönlündeki makamlara girebilmek. Bizim tek derdimiz sizlerin sinesinde yer alabilmek, hayır duasında yer alabilmek. Allah’a şükür ki bu eserlerden istifade edebilen yapılan icraatları görebilen siz değerli kardeşlerim duanızla ve desteğinizle yanımızda oldunuz. Alnımızı açık, başımızı dik bir şekilde Ankara’ya gönderdiniz. Nerede bir sorun var ise burada olan kadro elinden geleni yaparak yapmaya çalışacak. Hepimiz milletimiz için seferber olacağız” diye konuştu.