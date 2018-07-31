AK Parti’nin yeni yürütme kurulu belirlendi

Geçtiğimiz günlerde AK Parti İl Başkanlığı görevine atanan Mehmet Dağtekin, yürütme kurulu üyelerini belirledi. Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hacı Şimşek, Teşkilat Başkanı Emrah Erkan Bulucu, Seçim İşleri Başkanı Zeynal Özbilgin, Tanıtım ve Medya Başkanı Şeyh Abdurrahman Tandoğan, Sosyal Politikalar İşler Başkanı Mustafa Öztürk, Dış İlişkiler Başkanı İrfan Torunoğlu, Yerel Yönetimler Başkanı Hicri Alkan, Ekonomi İşler Başkanı Ömer Enver Öncel, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Murat Bilgiç, Mali ve İdari İşler Başkanı Nihat Karaaslan, İnsan Hakları Başkanı Şerif Ayaz, İl Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Özcan Levent Erdem, Ar-Ge Başkanı M. Sırrı Özbek, İl Sekreteri Fehmi Yılmaz oldu.

İl başkanı Mehmet Dağtekin, 2023 hedefine uygun bir şekilde Adıyaman ve ülkenin gelişimine katkı sağlamak istediklerini belirterek, “Türkiye’yi 2023 yılına taşıyacak olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla il başkanı olmayı Cenab-ı Allah nasip etti. Bizde bu görevlendirmeden sonra yönetimiz ile yaptığımız istişareler sonucunda yürütme kurulu üyelerini belirledik. Biz hem Türkiye’nin yeni sistemini oluşturacağız hem de kurumların yeni sisteme adaptesiyle ilgili siyasi görevimizi hep birlikte yapacağız. Partimiz 16 yıllık tecrübesi ve birikimiyle bu güne kadar ki hantal bürokrasi ve siyasetteki tıkanıklıkları yeni sistem ile aşacaktır. Bizde Adıyaman olarak ekibimizle birlikte hem kendimizi hem de Adıyaman’ı değiştirerek 2023’e hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.