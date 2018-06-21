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21 Haziran 2018 17:47

AK Parti’ye destek için SP ilçe başkanlığından istifa eden Ramazan Güldü:

Görevinden ve partisinden istifa eden Saadet Partisi Sincik İlçe Başkanı Ramazan Güldü, “Bunlar 28 Şubat’ta başımıza neler getirdiler? Bizi neredeyse bu memleketten sürgün edeceklerdi” dedi.

AK Parti’ye destek için SP ilçe başkanlığından istifa eden Ramazan Güldü:

21 Haziran 2018 17:47


Milli Selamet Partisi’nden bu güne kadar siyasi duruşu ‘milli görüş’ çizgisinde olan Ramazan Güldü, 1 ay önce atandığı Saadet Parti Sincik İlçe Başkanlığından, partisinin CHP ve İyi Parti ile ilgili ittifak kurmasından dolayı istifa etti.


Ramazan Güldü, partisindeki başkanlık görevi ve parti üyeliğinden Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye destek vermek için istifa etti.


İstifasına ilişkin açıklamada bulunun Ramazan Güldü, partisinin CHP, İyi Parti ve değişik güçlerle ittifak yapmasını içine sindiremediğini kaydetti.


Ramazan Güldü, “Ben Milli Görüşçüyüm. Milli Selametten bu yana bu partiyi destekliyorum. Saadet Partisi’nde teşkilat kurduk. Daha teşkilat kurma seviyesindeyken, Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gitti CHP’nin kuyruğuna takıldı.


Bunlar 28 Şubat’ta başımıza neler getirdiler? Bizi nerdeyse bu memleketten sürgün edeceklerdi. Biz bu devletin sahibiyken, bu toprağın evladıyken bize örgüt gözüyle bakıyorlardı. Tayyip Erdoğan ile AK Parti ile ittifaka girseydi ben görevimden istifa etmezdim. Ama CHP, İyi Parti, değişik güçlerle işbirliğine gidince biz resmen huzursuz olduk. Düne kadar bize zulüm yapan, bize kem gözle bakanlarla bugün gidip onlarla siyaset yapmak hoşuma gitmedi. Ben hem görevimden hem partimden istifa ettim” diye konuştu.




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