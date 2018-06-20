Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 17:14

AK Parti’ye destek için SP’den istifa etti

Saadet Partisi Sincik İlçe Başkanı Ramazan Güldü, AK Parti’ye destek vermek için partisinden istifa etti.

AK Parti’ye destek için SP’den istifa etti

20 Haziran 2018 17:14


Yaklaşık 1 ay önce Saadet Partisi Sincik ilçe Başkanlığı görevine getirilen Ramazan Güldü, yaptığı yazılı açıklama ile başkanlık görevinden istifa ettiğini belirtti. Ramazan Güldü yaptığı açıklamada, "Uzun yıllardır siyasetin içindeyim. AK Parti’nin kuruluşundan itibaren AK Parti’nin bir neferi olarak ülkemize ve davamıza hizmet etmeye çalıştım. Ülkemizin içinden geçtiği hassas durum, Seçim ittifakı nedeniyle Saadet Partisi’ne verilen her oyun Cumhuriyet Halk Partisi’ne sayılacağı bilinciyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ve sevdamız AK Parti’yi yalnız bırakmama adına 30 Mayıs 2018 tarihinde Saadet Partisi Genel Merkezi tarafından şahsıma verilen Saadet Partisi Sincik İlçe Başkanlığı görevinden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç