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Akaryakıt istasyonunun deposunda ki yangın paniğe neden oldu

Adıyaman’ın Besni ilçesinde akaryakıt istasyonunun eşya deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde akaryakıt istasyonunun eşya deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'ın Besni ilçesinde Kayaardı Mevkiinde faaliyet gösteren Ustahan Petrol'ün deposunda bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen ekipler, yangına anında müdahale ederek söndürdü. Yangında depoda bulunan malzemeler kullanılamaz hale gelirken, yangının istasyona sıçramadan söndürülmesi olası bir faciayı engelledi.


Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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