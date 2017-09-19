Akçan: “Eğitim meşalesini en üstlere çıkarmalıyız”

İş Adamı Adnan Akcan, öğrencisi, öğretmeni, yöneticisi ve velisi ile birlikte yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını vurguladı.

Akcan, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, gençlerimiz, yeni eğitim yılında eğitim meşalesini en yükseklere taşıma görevini üstlenmektedirler. Eğitim, geleceğin temellerini atan, bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimin alt yapısıdır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Gençler, vatanın bütün ümit ve istikbali size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır’ diyerek gençlere olan inancını belirtmiştir. Değerli öğretmenlerimizin ve ülkemizi güvenle geleceğe taşıyacak olan tüm öğrencilerimizin yeni ders yılını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.