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19 Eylül 2017 17:35

Akçan: “Eğitim meşalesini en üstlere çıkarmalıyız”

İşadamı Adnan Akcan, yeni eğitim öğretim dönemi nedeniyle yayımladığı mesajında, eğitim meşalesini en üst sevilere çıkarmak gerektiğini kaydetti.

Akçan: “Eğitim meşalesini en üstlere çıkarmalıyız”

19 Eylül 2017 17:35


İş Adamı Adnan Akcan, öğrencisi, öğretmeni, yöneticisi ve velisi ile birlikte yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını vurguladı.


Akcan, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, gençlerimiz, yeni eğitim yılında eğitim meşalesini en yükseklere taşıma görevini üstlenmektedirler. Eğitim, geleceğin temellerini atan, bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimin alt yapısıdır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Gençler, vatanın bütün ümit ve istikbali size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır’ diyerek gençlere olan inancını belirtmiştir. Değerli öğretmenlerimizin ve ülkemizi güvenle geleceğe taşıyacak olan tüm öğrencilerimizin yeni ders yılını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.




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