Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 11:45

Akcan öğrenciler birlikte iftar yaptı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iş adamı Adnan Akcan, yurtta kalan öğrencilerle birlikte iftar yaptı.

Akcan öğrenciler birlikte iftar yaptı

21 Haziran 2017 11:45


İşadamı Adnan Akçan, Gölbaşı Mimar Sinan öğrenci yurdunda kalan öğrencilere iftar programı düzenledi. Adnan Akcan, çocuk ve gençlerin vatana ve millete hayırlı evlatlar olarak yetişmelerinden dolayı yurt yetkililerini kutlayarak, “Kıyamet gününde cennete ilk gidecek olanlar Allah yolunda mallarını verenler olacaktır. O zaman nerde bir fakir, fukara, miskin varsa, onların dertleriyle dertlenelim. Onların sıkıntılarına ortak olalım. Kapılarını çalalım. Sadece bu Ramazan ayında değil, kendilerini yılın bütün günlerinde soralım ve dertlerine ortak olalım. Bunları da başkaları için değil, sırf Allah rızası için yapalım. Bereket ve huzur içerisinde geçirmekte olduğumuz mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaşmamızla birlikte, af ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı, Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı Kadir Gecesini idrak edecek olmanın mutluluğunu ve sevincini yaşamaktayız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:51
  • Güneş :04:58
  • Öğle :12:39
  • İkindi :16:33
  • Akşam :20:00
  • Yatsı :21:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!