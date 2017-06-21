Akcan öğrenciler birlikte iftar yaptı

İşadamı Adnan Akçan, Gölbaşı Mimar Sinan öğrenci yurdunda kalan öğrencilere iftar programı düzenledi. Adnan Akcan, çocuk ve gençlerin vatana ve millete hayırlı evlatlar olarak yetişmelerinden dolayı yurt yetkililerini kutlayarak, “Kıyamet gününde cennete ilk gidecek olanlar Allah yolunda mallarını verenler olacaktır. O zaman nerde bir fakir, fukara, miskin varsa, onların dertleriyle dertlenelim. Onların sıkıntılarına ortak olalım. Kapılarını çalalım. Sadece bu Ramazan ayında değil, kendilerini yılın bütün günlerinde soralım ve dertlerine ortak olalım. Bunları da başkaları için değil, sırf Allah rızası için yapalım. Bereket ve huzur içerisinde geçirmekte olduğumuz mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaşmamızla birlikte, af ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı, Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı Kadir Gecesini idrak edecek olmanın mutluluğunu ve sevincini yaşamaktayız” dedi.