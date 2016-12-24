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24 Aralık 2016 11:08

Akcan‘dan jandarmaya bayraklı destek

Akcan‘dan jandarmaya bayraklı destek

24 Aralık 2016 11:08

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde işadamı Adnan Akcan Kayseri ve Suriye’nin El-Bab kentinde terör saldırıları sonucu şehit olan askerler için İlçe Jandarma Komutanlığına taziye ziyaretinde bulunup Türk Bayrağı armağan etti.
Gölbaşı ilçe jandarma ve garnizon komutanı personel Binbaşı Serdar Atakan’a taziye ziyaretinde bulunan Akcan, ’’Kayseri’de 14 askerimiz Fırat Kalkanı harekatı sırasında’da 16 askerimizin şehit olduğunu büyük üzüntüyle öğrendik. Üzüntümüzü ifade etmek için kelimeler artık kifayetsiz kalıyor. Temennimiz, terörün bir an önce bitirilerek, bu tür acıların artık bir daha yaşanmaması. Bu hain saldırıda hayatlarını kaybeden şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı asker ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Allah şehit ailelerimize sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar versin. Tüm ülkemizin başı sağ olsun" diye konuştu.
İlçe jandarma ve garnizon komutanı personel Binbaşı Serdar Atakan ise duyarlılığından dolayı Adnan Akcan’a teşekkür etti.



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