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Akcan'dan Mevlit Kandili mesajı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde müteahhitlik yapan İş Adamı Adnan Akcan mübarek Mevlit Kandilini kutladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde müteahhitlik yapan İş Adamı Adnan Akcan mübarek Mevlit Kandilini kutladı.


İş Adamı Adnan Akcan Mevlit Kandilinin tüm dünyaya barış ve bereket getirmesini dileyerek, “Mevlit Kandili yeni bir çağın mimarı, kainatın efendisi, Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)'in alemlere rahmet olarak gönderilişinin yıl dönümüdür. O, var olmadan evvel gündüzün geceden, baharın kıştan farkı yoktu. İyilikler, kötülükler iç içe, akıl nefse yenik, ruh bedende esir idi. Peygamber efendimiz, insanlığın kin, haset, düşmanlık, savaş, kan, gözyaşı ve zulümle dolu olduğu bir zamanda, insanlığı karanlıklardan aydınlığa taşımıştır. Hz. Peygamber ile gelen vahiy ışığının bütün insanlığın muhtaç olduğu manevi huzura dönüşmesi. Onunla gelen vahyin ışığı gönüllerimizi bir kez daha aydınlatırken, bu ışığın bütün insanlığın muhtaç olduğu manevi huzura dönüşmesini, vatanımız, milletimiz, gönül coğrafyamız ve top yekun yeryüzü ahalisi için Mevlit Kandilinin rahmet, merhamet, barış, bereket ve selamete vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum” diye konuştu.

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