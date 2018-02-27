Akcan’dan okul kütüphanesine kitap

Mikdat Sümer Ortaokulu Okul Kütüphanesini zenginleştirme çalışmaları kapsamında okulun kütüphanecilik kulübü öğrencileri tarafından kendisinden kitap talep edildiğini söyleyen Akcan, bu yardımı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Öğrencilere derslerinde başarı dileyen Akcan, "Okuyan bir neslin yetişmesi için bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Eğitim için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi. Okul Müdürü Sadettin Erkenli ise İşadamı Akcan’a, yapılan kitap yardımından dolayı teşekkür etti.