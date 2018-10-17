Akcanlar inşaattan enflasyonla mücadeleye destek

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Müteahhit İşadamı Adnan Akcan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı enflasyonla topyekun mücadele planına dahil olarak büyük bir indirim kampanyası başlattıklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı enflasyonla topyekun mücadele planına destek olacaklarını belirten İşadamı Adnan Akcan, tüm inşaat malzemeleri ve daire fiyatlarında yüzde 10 indirime gidileceğini ve enflasyonla topyekun mücadelede hükumetin, iş dünyasının ve sivil toplumun geliştireceği tüm girişim ve inisiyatiflere destek vereceklerini açıkladı.

Önümüzdeki dönemde müşterilerinin alım gücünü koruyacak ve artan enflasyon yükünü hafifletecek özel kampanyalar, indirimler ve taksit fırsatlarını devreye koyacaklarını vurgulayan Akcan, “Enflasyonla mücadele ekonomideki tüm destekçilerin katılımıyla başarıya ulaşacak bir mücadeledir. Ekonomik istikrar için özel sektör ve kamunun el ele vermesi, ortak bir amaç birliği ile harekete geçmesi zorunludur. Bu çerçevede Akcanlar inşaat olarak enflasyonla mücadelede devletimize ve halkımıza her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.