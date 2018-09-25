Akıncılar Belediyesinden eğitime destek

Akıncılar Belediyesi, eğitime destek hedefiyle koyduğu yardım kampanyası kapsamında roman ve hikayelerden oluşan kitapları okul kütüphanesine bağışladı.

Türkiye'nin kalkınması ve geniş ufuklu gençlerin yetiştirilmesi için kitap okuma alışkanlığının aşılanması gerektiğini kaydeden Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, “Bu alışkanlığın erken yaşlarda çocuklarımıza benimsetmeliyiz. Kitap okumanın bir zorunluluktan ziyade eğlenceli olduğunu çocuklarımıza iyi bir şekilde öğretmeliyiz. Öğrencilerde kitap okumayı sevdirmek ve alışkanlık haline getirmek amacıyla okulumuz kütüphanesine kitap bağışında bulunduk. Okulumuz kütüphanesi bağışladığımız kitaplar ile öğrencilerimiz bir çok kitap ile tanışma imkanına sahip oldu.

Bu kitapların öğrencilerimiz açısından çok faydalı olacağı kanaatindeyim. Köyde okuyan öğrencilerimiz, okulumuz kütüphanesi getirilen yeni kitaplar ile daha da zengin oldu. Kütüphanemiz öğrencilerimizin bol bol kitap okuyarak gelişimlerine büyük katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşların ardından Başkan Çetinkaya, öğrencilere kitapları takdim ederek öğrencilere her gün en az 10 sayfa okunması tavsiyesinde bulundu.

Akıncılar İlkokulu Müdürü, Başkan Çetinkaya'nın yaptığı kitap katısından ötürü teşekkür ederek başarılar diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen ise Akıncılar İlkokulu kütüphanesine yapılan kitap bağışından duyduğu memnuniyeti dile getirerek eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik yapılan yatırımların geleceğe yönelik en iyi yatırım olduğunu kaydetti.

Akıncılar İlkokulunda düzenlenen törene, Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, Akıncılar İlkokulu Müdürü Murat Öztürk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.