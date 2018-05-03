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03 Mayıs 2018 15:17

AKSEM’ler bayanlardan yoğun ilgi görüyor

Adıyaman Belediyesi tarafından bayanlara yönelik hizmetlerin başında gelen AKSEM’lerden sadece 2017 yılında 2 bin 500’ün üzerinde bayan yararlandı.

AKSEM’ler bayanlardan yoğun ilgi görüyor

03 Mayıs 2018 15:17


Adıyaman Belediyesi bünyesinde Altınşehir, Yavuz Selim ve Bahçelievler Mahallelerinde hizmet veren Adıyaman Kadın Eğitim Spor Merkezi (AKSEM), binlerce bayanın daha rahat spor yapmasına imkan sağlıyor. Sadece 2017 yılında AKSEM’lere yapılan kayıt sayısının 2 bin 500’e ulaştığını söyleyen Adıyaman Belediyespor Genel Direktörü Mehmet Yıldırım, her merkezde iki antrenörün görevlendirildiğini dile getirdi. Yıldırım, “Adıyaman Belediyesi olarak ilimizde bay, bayan, çocuk ve gençlere yönelik sportif hizmetlerimiz aralıksız devam etmektedir. Halkımızın daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için gerekli olan vücut sağlığına katkı sunmak ve yine halkımızın boş zamanlarını olumlu bir şekilde değerlendirmelerine imkan sağlamak amacıyla sürdürdüğümüz sportif hizmetler bundan sonra da artarak devam edecektir. Bu anlamda Belediye Başkanımız Fehmi Hüsrev Kutlu’nun da talimatlarıyla, sadece bayanların yararlanabildiği Adıyaman Kadın Eğitim Spor Merkezlerimize olan ilgi de her geçen gün artmakta. 3 farklı mahallemizde bulunan AKSEM’lere sadece 2017 yılında 2 bin 500’e yakın bayan kayıt yaptırarak spor yapma imkanı buldu. Bu anlamda tüm bayanları hafta içi her gün bu merkezlerden yararlanmaya davet ediyoruz” diye konuştu.




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