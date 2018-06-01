Diğer
Kategoriler
01 Haziran 2018 09:17

AKYAD’dan 350 aileye Ramazan yardımı

Merkezi İstanbul’da bulunan Adıyaman Kültürünü Yaşatma Derneği (AKYAD), Adıyaman ve ilçelerinde ihtiyaç sahibi 350 aileye gıda yardımında bulundu.

AKYAD’dan 350 aileye Ramazan yardımı

01 Haziran 2018 09:17


Duyarlı iş adamların destek verdiği ve AKYAD’ın organize ettiği yardım kampanyası ile yetim ve yardıma muhtaç 350 aileye yardım kumanyası dağıtıldı.


AKYAD tarafından Adıyaman ve ilçelerinde yaşayan 350 ihtiyaç sahibi aile ve yetim çocuklar tespit edilerek daha sonra hayırseverler tarafından toplanan bağışlar ile Ramazan kumanyaları hazırlandı.


Hazırlanan Ramazan kumanyaları paketlendikten sonra araçlarla tespit edilen ailelere verildi.


Yapılan yardımlar ile ilgili açıklamalarda bulanan AKYAD Başkan Yardımcısı Eşref Yıldırım,


AKYAD yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüleri ile birlikte yürütülen titiz bir çalışma ile ihtiyaç sahiplerine Ramazan kumanyalarının ulaştırıldığını söyledi.


Başkan Yardımcısı Eşref Yıldırım, “Yapılan bu yardım organizasyonunu derneğimizin yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüleri ile birlikte titiz bir çalışma ile yürütüyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, yetim ve yardıma muhtaç aileler için yardımlarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bizlere destek veren hayırsever iş adamlarının yardımı ile Adıyaman ve ilçelerinde dağıtılmak üzere 350 aileye Ramazan kumanyalarını hazırladık. Derneğimizin Başkan Yardımcılarımızdan Tahir Alpaydın ve gönüllülerimiz ile birlikte yardımlarımızı dağıttık. Bizler dernek olarak kültürel faaliyetlerin yanında aynı zamanda da gıda ve giyim yardımlarında da bulunuyoruz. Yardım kampanyamıza destek veren İstanbul’daki Adıyamanlı iş adamlarına teşekkür ediyorum. Onların desteği ile bugün burada Ramazan kumanyalarını yardıma muhtaç ailelere ulaştırıyoruz. İnşallah Allah kısmet ederse gelecek yıl da, bu yardımlarımızın sayısı artar ve daha çok ailelere ulaşırız” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç