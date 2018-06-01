AKYAD’dan 350 aileye Ramazan yardımı

Duyarlı iş adamların destek verdiği ve AKYAD’ın organize ettiği yardım kampanyası ile yetim ve yardıma muhtaç 350 aileye yardım kumanyası dağıtıldı.

AKYAD tarafından Adıyaman ve ilçelerinde yaşayan 350 ihtiyaç sahibi aile ve yetim çocuklar tespit edilerek daha sonra hayırseverler tarafından toplanan bağışlar ile Ramazan kumanyaları hazırlandı.

Hazırlanan Ramazan kumanyaları paketlendikten sonra araçlarla tespit edilen ailelere verildi.

Yapılan yardımlar ile ilgili açıklamalarda bulanan AKYAD Başkan Yardımcısı Eşref Yıldırım,

AKYAD yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüleri ile birlikte yürütülen titiz bir çalışma ile ihtiyaç sahiplerine Ramazan kumanyalarının ulaştırıldığını söyledi.

Başkan Yardımcısı Eşref Yıldırım, “Yapılan bu yardım organizasyonunu derneğimizin yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüleri ile birlikte titiz bir çalışma ile yürütüyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, yetim ve yardıma muhtaç aileler için yardımlarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bizlere destek veren hayırsever iş adamlarının yardımı ile Adıyaman ve ilçelerinde dağıtılmak üzere 350 aileye Ramazan kumanyalarını hazırladık. Derneğimizin Başkan Yardımcılarımızdan Tahir Alpaydın ve gönüllülerimiz ile birlikte yardımlarımızı dağıttık. Bizler dernek olarak kültürel faaliyetlerin yanında aynı zamanda da gıda ve giyim yardımlarında da bulunuyoruz. Yardım kampanyamıza destek veren İstanbul’daki Adıyamanlı iş adamlarına teşekkür ediyorum. Onların desteği ile bugün burada Ramazan kumanyalarını yardıma muhtaç ailelere ulaştırıyoruz. İnşallah Allah kısmet ederse gelecek yıl da, bu yardımlarımızın sayısı artar ve daha çok ailelere ulaşırız” diye konuştu.