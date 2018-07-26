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26 Temmuz 2018 09:58

Alacak verecek kavgası: 3 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alacak verecek kavgası: 3 yaralı

26 Temmuz 2018 09:58


Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı beldesinde alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle şahıslar birbirine silahla ateş etti. Meydana gelen olayda Burak A., Gayret A. ve Memet A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan jandarma ekipleri kavgaya karıştığı iddia edilen Mustafa C. isimli bir şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.


Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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