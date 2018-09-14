Alagöz milletvekillerini ağırladı

Geçtiğimiz günlerde Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Ahmet Alagöz'a ‘hayırlı olsun' ziyaretleri sürüyor.

Aynı gün içerisinde ilk olarak AK Parti Milletvekilleri Ahmet Aydın ile İbrahim Halil Fırat, daha sonra ise CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'i makamında ziyaret ederek ‘hayırlı olsun' temennisinde bulundu.

Milletvekilleri, Ahmet Alagöz'e başarılar dileyerek, Adıyaman'ın eğitimde hak ettiği yere geleceğini ve bu konuda ne tür bir ihtiyaç olursa giderileceğini ifade etti.

Milletvekili Ahmet Aydın, “Milli Eğitim Müdürümüzün bundan önceki güzel hizmetlerini görmüştük, bundan sonraki süreçte de güzel işlere imza atacağına inanıyoruz. Kendisine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyor, eğitim konusunda ilimizi şaha kaldıracak tüm projelerinde de destek vereceğiz. Ahmet Alagöz, Kilis ve Şırnak'ta güzel işlere imza attı, zaten ilimizde de on yıl gibi bir süre müdür yardımcılığı yaparak bu işteki tecrübesini ortaya koyuyor, kendisine hayırlı olsun diyor çalışmalarında da başarılar diliyorum” dedi.

Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise, ‘'Tecrübe ve deneyimiyle çok başarılı işlere imza atan Ahmet Alagöz'e bu konuda güvenimiz tam ve inanıyoruz ki ilimizi çok kısa bir süre içerisinde en başarılı iller arasındaki yerinde göreceğiz. Bizde Milletvekilleri olarak eğitim camiamıza elimizden ne geliyorsa yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra ise CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve CHP İl Başkanı Deniz Çakmak'ta, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'ü makamında ziyaret etti. İl Müdürlüğüne atanan Ahmet Alagöz'ü tebrik eden CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve CHP İl Başkanı Deniz Çakmak, Adıyaman'ın eğitim konusunda kalkınması için her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, her fırsatta desteklerini esirgemeyen milletvekillerine teşekkür ederek milletvekilleriyle tam bir uyum içerisinde çalışıp, güzel işler başaracaklarını söyledi.