Alagöz: “Okul binalarımızı kaliteli eğitim ile süsleyeceğiz”

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, ikili ve tekli eğitim ile ilgili bilgi verdi.

Adıyaman'da 800 okulda 154 bin öğrenci ve 8 bin 500 öğretmen ile 2018-2019 eğitim öğretim sezonuna başlayacaklarını ifade eden Ahmet Alagöz, sene başında çıkabilecek ufak defek sorunların ise en kası sürede çözüme kavuşturulacağını dile getirdi.

Alagöz, eğitim camiasının öğrenci, veli, öğretmen, yönetici ile bir aile olduğunu ve 2018-2019 eğitim öğretim sezonunda projelerin, araştırmaların ve eğitim kalitesini yükseltmenin gayreti içerisinde olacaklarını aktardı.

Adıyaman'da toplumun tüm kesimlerinin eğitime katkı sunmalarını beklediklerini belirten Alagöz, “İyi bir eğitim öğretim sezonu geçireceğimizi ümit ediyorum. Toplumun tüm kesiminden eğitime katkı sağlamasını istiyorum. Hepimizin gayesi Adıyaman eğitiminin kalitesini arttırmak ve çocuklarımızı iyi bir gelecek hazırlamaktır.

Adıyaman'da şuan devam eden okul binası inşaatı var. 13 tane okulumuz ikili eğitim yapacak. Liselerimizde tekli eğitim var. 2019-2020 eğitim öğretim sezonunda ise tamamen tekli eğitime geçeceğiz. Tekli eğitime geçilmesi için hükümetimiz okul binaları ile donattı. İnşallah bu binaları kaliteli eğitim ile süsleyeceğiz” dedi.

Alagöz ayrıca, “Yeni bir eğitim öğretim yılında geleceğimizi emanet edeceğimiz değerli çocuklarımızın ve gençlerimizin yeni başarılara doğru koşmalarının heyecanını hep birlikte yaşıyor ve paylaşıyoruz. Uzun bir tatilin ardından hep birlikte yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşıyoruz. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sevgi, saygı, başarı ve huzur içinde geçmesi en büyük arzumuzdur. Geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimizin, okullarda aldığı eğitim ve bilgi ışığında ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracaklarına inancımız tamdır. Milletimizi ve ülkemizi geleceğe güvenle taşımak ancak iyi yetişmiş nesillerle mümkündür. Bunun farkında olarak çocuklarımızın geleceği için milletçe hep beraber, eğitimlerine önem vererek donanımlı gençler yetiştirme gayreti içinde çalışıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılının başta sevgili öğrencilerimiz ve ailelerine, fedakar ve onurlu mesleği temsil eden saygıdeğer öğretmenlerimize ve tüm ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.