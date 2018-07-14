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14 Temmuz 2018 14:47

Albay Atasoy’dan 15 Temmuz mesajı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Albay Atasoy’dan 15 Temmuz mesajı

14 Temmuz 2018 14:47


Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, 15 Temmuz tarihindeki hain darbe girişimine karşı, milletimiz yurdun dört bir yanında vatanı darbecilere karşı savunduğunu, tarihi bir duruş sergilediğini söyledi.


Ercan Atasoy, “Milli iradenin önünde hiçbir gücün duramayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Jandarma bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizle beraber Vatanına göz diken tüm hain odaklarla ve her türlü terör örgütü ile mücadelesini sürdürme azim ve kararlılığı içerisinde olacaktır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum" diye konuştu.




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