Alev alan elektrik kabloları paniğe neden oldu

Adıyaman'da, alev alan elektrik kabloları itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 2695 Sokak içerisinde bulunan elektrik direğinde bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde yangın söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.