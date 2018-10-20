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Alev alan elektrik kablolarını itfaiye ekipleri söndürdü

Adıyaman’da, sokak aydınlatma lambasında bulunan elektrik kablolarının alev alması paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, sokak aydınlatma lambasında bulunan elektrik kablolarının alev alması paniğe neden oldu. Alev alan kablolar itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu civarında sokak içerisinde bulunan bir sokak aydınlatma lambasındaki elektrik kabloları bilinmeyen nedenlerden dolayı alev alarak yanmaya başladı. Olayı fark eden vatandaşlar kısa süreli panik yaşayarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürürken polis ekipleri de olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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