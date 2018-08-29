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29 Ağustos 2018 16:50

Alevi Kültür Derneği Başkanı Tanrıverdi yöneticileri Başkan Kutlu ile bir araya geldi

Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Alevi Kültür Derneği Başkanı Tanrıverdi yöneticileri Başkan Kutlu ile bir araya geldi

29 Ağustos 2018 16:50


Adıyaman’da her kesimle sıcak ilişkiler kuran Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi’yi makamında ağırladı. Nevşehir’de düzenlenen Hacı Bektaş-ı Veli’yi anma etkinlikleri dönüşü ziyaret ettiği Başkan Kutlu’yla sohbet eden Dernek Başkanı Tanrıverdi, Başkan Kutlu’ya bakır işlemeli bardak ve sürahi takımı hediye etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi’ye teşekkür eden Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman’ın barış ve huzur kenti olduğunu belirtti.




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