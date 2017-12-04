Ali Deniz engelliler ile bir araya geldi

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Engelliler Komisyonu tarafından gerçekleştirilen organizasyonda Başkan Ali Deniz ve komisyon üyeleri, engelli vatandaşlar ile bir araya geldi.

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz düzenlenen organizasyona katılan kişilere teşekkür ederek, “Memur-Sen olarak, engelli üyelerimizin sorunlarının çözümü ve kazanımlarının daha da artması için, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da her türlü mücadeleyi vermeyi, sorunların üzerine kararlılıkla gitmeyi sürdüreceğiz. El ele verebilir, gönül gönüle gelebilirsek engellerin aşılacağını, engelsiz bir dünyanın var olacağını düşünüyoruz. Engelliler Gününün, sorunların gündeme gelmesine ve çözüm üretilmesine vesile olmasını; tüm engellilerimize ömür boyu sağlıklı ve mutlu yarınlar diliyorum” dedi.