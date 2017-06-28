Ali Deniz, ‘tütün’ haberini yapan gazeteyi kınadı

Başkan Ali Deniz, Star Gazetesi tarafından “Terörün Yeni Finans Kaynağı” başlığı ile manşetten verilen haberin Adıyamanlı tütün üreticilerini töhmet altında bırakmakla beraber devletine, milletine sadakatle bağlı Adıyamanlıları incittiğini söyledi.

Ali Deniz açıklamasında, “Haberde her ne kadar Adıyaman ibaresi kullanılmamış ise de açık türün üretiminin çoğunlukla ilimizde yapıldığı satışının ise tüm Türkiye’mizde Adıyaman tütünü biçiminde lanse edilerek yapıldığı herkesçe bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla bu haberin dolaylı hedefinin Adıyaman ve Adıyamanlı tütün üreticileri ile terör örgütleri ile bir bağlantı kurma, operasyonlar neticesinde inlerinde sıkışık kalmış olan terör örgütlerine alan açma çabasının bir devamı olarak algılanmaktadır. Son zamanlarda çeşitli yayın organlarında terör örgütlerinin Adıyaman’da yuvalandıklarına dair yapılan haberler bu endişelerimizi desteklemektedir. Star Gazetesine buradan sesleniyoruz. Tütün üreticileri terörist değil garibandır. Masa başında özensiz ve toplumsal dokuyu zedeleyen bu haberi geri çekin. Tütün üretici ve satıcılarını töhmet altında bıraktığınız için özür dileyin.

Aynı zamanda açık türün üretimi ve satışı ile ilgili olarak devlet yasal bir takım düzenleme yapmalı ancak bu düzenlemeler engelleyici değil, destekleyici olmalıdır. Bu, geçimini tütüne bağlamış çiftçiyi de rahatlatır” dedi.