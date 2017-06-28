Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 16:46

Ali Deniz, ‘tütün’ haberini yapan gazeteyi kınadı

Memur-Sen Adıyaman Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, "Adıyamanlı tütün üreticilerini teröre destek verenler şeklinde sunan sorumsuzları kınıyoruz" dedi.

Ali Deniz, ‘tütün’ haberini yapan gazeteyi kınadı

28 Haziran 2017 16:46


Başkan Ali Deniz, Star Gazetesi tarafından “Terörün Yeni Finans Kaynağı” başlığı ile manşetten verilen haberin Adıyamanlı tütün üreticilerini töhmet altında bırakmakla beraber devletine, milletine sadakatle bağlı Adıyamanlıları incittiğini söyledi.


Ali Deniz açıklamasında, “Haberde her ne kadar Adıyaman ibaresi kullanılmamış ise de açık türün üretiminin çoğunlukla ilimizde yapıldığı satışının ise tüm Türkiye’mizde Adıyaman tütünü biçiminde lanse edilerek yapıldığı herkesçe bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla bu haberin dolaylı hedefinin Adıyaman ve Adıyamanlı tütün üreticileri ile terör örgütleri ile bir bağlantı kurma, operasyonlar neticesinde inlerinde sıkışık kalmış olan terör örgütlerine alan açma çabasının bir devamı olarak algılanmaktadır. Son zamanlarda çeşitli yayın organlarında terör örgütlerinin Adıyaman’da yuvalandıklarına dair yapılan haberler bu endişelerimizi desteklemektedir. Star Gazetesine buradan sesleniyoruz. Tütün üreticileri terörist değil garibandır. Masa başında özensiz ve toplumsal dokuyu zedeleyen bu haberi geri çekin. Tütün üretici ve satıcılarını töhmet altında bıraktığınız için özür dileyin.


Aynı zamanda açık türün üretimi ve satışı ile ilgili olarak devlet yasal bir takım düzenleme yapmalı ancak bu düzenlemeler engelleyici değil, destekleyici olmalıdır. Bu, geçimini tütüne bağlamış çiftçiyi de rahatlatır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    42°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:54
  • Güneş :05:01
  • Öğle :12:41
  • İkindi :16:35
  • Akşam :20:01
  • Yatsı :21:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!