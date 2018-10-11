Alidam Ortaokulu inşaatı tamamlanıyor

Adıyaman'ın Kahta ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Yılmaz, köy okullarının iyileştirilmesi kapsamında Alidam Ortaokulu inşaatında yapılan çalışmaları inceledi.

Kahta İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Yılmaz, köy okullarının iyileştirilmesi kapsamında Alidam, Dumlu ve Kavaklı köy okullarını ziyaret etti. Köy okullarında yapılanan eğitim ve inşaat çalışmalarını inceleyerek eksikliklerin tespit edilmesi koşulların iyileştirilmesi konusunda okul idarecilerinden bilgi aldı. Şube Müdürü Yılmaz, 4 derslikli Alidam Ortaokulu inşaatının kısa sürece tamamlanacağını belirterek 2. Eğitim ve öğretim döneminde faaliyete geçeceğini söyledi. Şube Müdürü Yılmaz, köy okullarının iyileştirilmesi kapsamındaki köy ziyaretlerinin devam edeceğini belirterek, “Köy okullarımızdaki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alıyoruz. Okullarımızın fiziki yapısının iyileştirilmesi için muhtar, okul idaresi ve köy halkıyla istişarelerde bulunuyoruz. Köy okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimiz bizim için ayrı bir öneme sahip. Geleceğimizi şekillendirecek olan öğrencilerimizin donanımlı birey olabilmeleri için her türlü imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Alidam Ortaokulumuzun inşaatı tamamlanmak üzere. İnşallah öğrencilerimiz 2. Eğitim ve öğretim döneminde yeni okullarında öğrenim görebilecek” diye konuştu.