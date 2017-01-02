Alkayış terör saldırısını kınadı

Hukukçular Derneği Adıyaman İl Başkanı Av. Mustafa Alkayış, İstanbul’da ki terör saldırısını kınadı.

Hukukçular Derneği Adıyaman İl Başkanı Av. Mustafa Alkayış, yeni bir umutla girilen yeni yılın ilk saatleri maalesef vahşice bir terör saldırısına tanıklık ettiğini belirterek, masum onlarca insanımızın alçak bir terör saldırısının kurbanı olduğunu kaydetti.

Terörün yine ülkenin birlik ve dirliğine saldırdığını vurgulayan Mustafa Alkayış, “Ülkenin farklı yaşayış ve inanışına sahip insanların hassasiyetlerini harekete geçirmeye matuf bu tip saldırıların amacının provokasyon olduğu açıktır. Bir yandan farklı düşünen ve yaşayan insanlar arasına kin ve nefret tohumları ekmek bir yandan da insanların umudunu kırmak üzere programlanan bu saldırıların kaynağının her zaman aynı olduğunun bilincinde olunması elzemdir.

Öte yandan bu saldırıyı bahane ederek hemen, kendisi gibi düşünmeyen insanları fail ilan etmek hem terörün amacına hizmet etmektir hem de akılla izahtan varestedir. Bu tip saldırılar karşısında, terörün amacına ulaşmaması için her zamanki gibi sükunet, suhulet ve birliğimizi korumamız gerekmektedir. Ve yine bu tip saldırıların bizi yıldıramayacağını bir kez daha belirtme gereği hasıl olmuştur” dedi.