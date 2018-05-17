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17 Mayıs 2018 15:31

Alman deprem uzmanı Adıyaman’daki depremleri inceliyor

Daha önceden olan depremleri incelemek için Adıyaman’a gelen Alman Deprem Uzmanı Detlef Kuehn, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir’i ziyaret etti.

Alman deprem uzmanı Adıyaman’daki depremleri inceliyor

17 Mayıs 2018 15:31


Berlin Ev Derneği Deprem Uzmanı Alman Detlef Kuehn, ziyaret etti.


Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Berlin Ev Derneği Deprem Uzmanı Alman Detlef Kuehn’e Gölbaşı ilçesinin Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunduğunu 1. derece deprem bölgesinde yer aldığını söyledi. özdemir, bölgede zaman zaman depremlerin meydana geldiğini ve şiddetli depremlerin de yaşandığını söyledi. Kuehn ise daha önceki yıllarda da depremleri incelemek için bölgeye geldiğini belirterek misafirperverliğinden dolayı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir’e teşekkür etti.


Belediye Başkanı Özdemir, Detlef Kuehn’e ilçeye vermiş olduğu desteklerden dolayı plaket takdim etti.




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