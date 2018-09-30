Almanya'nın Ankara Konsolosu Tut ilçesinde ceviz hasadı yaptı

Almanya'nın Ankara Konsolosu Martin Gottlob Vetter, Adıyaman'ın Tut ilçesinde ceviz hasadı yaparak, dut bahçesini gezdi.

Yeşillikler Beldesi olarak bilinen ve doğasıyla gelen ziyaretçileri kendisine hayran bırakan Tut ilçesi her geçen gün yeni misafirlerini ağırlıyor. Daha önce birçok ünlü ismi misafir eden Kadir Dursun Almanya'nın Ankara Konsolosu Martin Gottlob Vetter'i ağırladı.

İlçenin Çanakçı Mevkiindeki bulunun dut bahçesinde misafir edilen Konsolos Martin Gottlob Vetter, ilçenin doğasına olan hayranlığını gizleyemedi.

Bahçede dut pekmezi yapan Martin Gottlob Vetter, ceviz hasadına katıldı. Kadir Dursun'dan organik ürünler olan dut pekmezi, dut kurusu ve cevizler ile ilgili bilgi alan Konsolosu Martin Gottlob Vetter, ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

Kadir Dursun ise, Konsolosu Martin Gottlob Vetter'i misafir etmekten dolayı onur duyduğunu belirtti.