“Alparslan Kuytul' a Özgürlük” yazılı atkılarla kitap okuyan grup incelendi

Adıyaman'da, boyunlarında “Alparslan Kuytul' a Özgürlük” yazılı atkılarla kitap okuyan bir grup genç polis ekipleri tarafından incelendi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Kalesinde boyunlarında, “Alparslan Kuytul' a Özgürlük” yazılı atkılarla kitap okuyan bir grup genç bir grup gencin bilgisini alan polis ekipleri kısa sürede harekete geçti. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri olay yerine gelerek kitap okuyan gençleri incelemeye aldı. Yapılan incelemeler kapsamında şahısların GBT sorgulamaları, üst aramaları ve okudukları kitaplara bakıldı. Her hangi bir olumsuzlukları bulunmayan gençlerin boynunda bulunan atkıların takılmaması ve çantalarına konulması istenildi. Atkıları boynundan indirerek çantaya koyan gençler, bir süre daha kitap okuduktan sonra bulundukları yerden olaysız bir şekilde ayrıldı.