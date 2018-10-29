Altınşehir Anadolu Lisesinde e-seçim uygulaması

Kodlamanın ve inovasyonun önem kazandığı günümüzde bu çalışma ile öğrenciler, teknolojiyi kullanarak, zaman ve mekandan bağımsız bir şekilde, evde, okulda, sosyal hayatlarında internet aracılığı ile akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarını kullanarak hiçbir baskı altında kalmadan özgür iradeleri ile seçimlerini yaptı.

Ayrıca yapılan bu çalışma okul proje ekibi tarafından projelendirilerek Milli Eğitim Bakanlığının bu yıl 6.'sını düzenlediği “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik ödülleri” proje yarışması bilimsel ve teknolojik çalışmalar alanında bölgesel ve bakanlık olmak üzere 2 ödül almaya hak kazandı.

Okul olarak yeni bir çalışmayı başarıyla tamamlanın sevincini yaşadıklarını belirten Okul Müdürü Zeynel Karataş projeyle ilgili olarak, “Okullarımızda her yıl düzenli olarak yapılan okul meclisi öğrenci meclisi temsilcisi seçimleri ile ülkemizin demokrasi ile güçlendirilmesi, öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoşgörü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, evrensel değerleri benimseyen nesillerin yetiştirilmesi, öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması, katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ile kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılmasını amaçlamaktayız. Geçen yıllarda klasik sandık sistemiyle oy verme işleminin yapıldığı seçimlerde karşımıza çıkan uzun hazırlık süreçlerini, hatalı oy kullanım ihtimallerini, sayım aşamasında yaşanacak sorunlar ve bu sorunlara karşı yapılacak itirazlar için oluşan zaman kayıplarını, seçim çalışmaları için tüketilen kırtasiye, kağıt gibi masraflarını asgariyeye indirebilmek amacıyla gelişen teknolojiden de faydalanılarak elektronik seçim modelini benimseyip, uygulamaya başladık” dedi.

Proje Koordinatörü Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ruşen Şahin ise, “E-Seçim, kağıt, mürekkep, zaman, elektronik sandıkla kazan projesi ile oy verme işlemlerinde teknolojiden yararlanma konusunda yazılımsal bir çalışma yaparak seçimin hızlı, güvenilir ve ekonomik olmasını amaçladık. Sistemi, sunucu veri taban destekli bir platform şeklinde kodlayıp seçim sonuçlarını grafiksel modellemeler ile göstererek, istatistiksel verileri arşivleyebilme özelliği ekledik. Böylece seçim sürecinin her aşamasında oy verme işleminin verimini arttırarak sonuçların saptanması, duyurulma hızını ve doğruluğunu olumlu yönde etkilemiş olduk” diye konuştu.