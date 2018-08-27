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27 Ağustos 2018 16:54

Altınşehir Mahallesi kuzey taziye evinde çalışmalar sürüyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Altınşehir Mahallesinin kuzey kısmında yapımı devam eden taziye evinde sona yaklaşıyor.

Altınşehir Mahallesi kuzey taziye evinde çalışmalar sürüyor

27 Ağustos 2018 16:54


Son olarak Adıyaman’ın en kalabalık mahallelerinden bir tanesi olan Altınşehir Mahallesinin kuzey kısmında taziye evi inşaatına başlayan Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri inşaatın kaba kısmını tamamladı.


Mahallenin güney kısmında inşaatı kısa süre önce tamamlanan yeni taziye evinden sonra mahalleye yapılacak bir diğer taziye evi olan mahallenin kuzey kısmındaki taziye evinin kaba inşaatını tamamladıklarını söyleyen Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, taziye evi projelerine büyük önem verdiklerini dile getirdi.


Kutlu, “Her mahallede bir tane taziye evi yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda desteğini esirgemeyen hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Yaşar Tohumcu, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya ve ekibine mahallelerine yaptıkları yatırımlardan dolayı teşekkür etti.




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