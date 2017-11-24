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24 Kasım 2017 15:19

Altınşehir mahallesi Taziye Evi inşaatı yükseliyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, Altınşehir mahallesinde sürdürülen taziye evi inşaatı hızla yükseliyor.

Altınşehir mahallesi Taziye Evi inşaatı yükseliyor

24 Kasım 2017 15:19


Kısa süre önce çalışmalarına başlanan inşaat ile ilgili bilgi veren yetkililer, ikinci katının kaba inşaatının bittiğini dile getirerek, “Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu’nun talimatıyla il genelinde başlattığımız ‘Her mahalleye bir taziye evi’ projesi kapsamında kısa süre önce inşaatına başlanan Altınşehir mahallesi taziye evi projesi hızla devam ediyor. Bayan ve erkekler için iki kattan oluşacak olan taziye evinin çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz” ifadeler kullanıldı.




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