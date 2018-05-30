Altınşehir mahallesi yeni taziye evine kavuştu

‘Her Mahalleye Bir Taziye Evi’ projesi kapsamında Adıyaman Belediyesi tarafından Altınşehir Mahallesinde yapımı devam eden iki taziye evinin güney kısmında olanı tamamlanarak hizmet vermeye başladı.

Mahallelerinde eksikliğini ciddi şekilde hissettikleri taziye evinden dolayı Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu’ya teşekkür eden Altınşehir Mahallesi Muhtarı M. Yaşar Tohumcu, “50 binin üstünde bir nüfusa sahip olan mahallemizde sadece bir tane taziye evi vardı. Onda da bayanlar için yer yoktu. Bizim için ciddi bir eksiklik olan taziye evi talebimize kayıtsız kalmayan Belediye Başkanımız, mahallemizin güneyine ve kuzeyine iki tane taziye evi yapılması için talimat verdi. Güneyde yapımı tamamlanan taziye evi hizmet vermeye başladı. Kuzeydeki taziye evi de birkaç aya tamamlanacak inşallah. Belediye Başkanımıza ve diğer emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.