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Altınşehir Mahallesinde kaldırım çalışmalarına başlanıldı

Adıyaman Belediyesi tarafından Altınşehir Mahallesinde kaldırım düzenleme ve döşeme çalışması başladı.


Adıyaman Belediyesi tarafından şehrin dört bir yanında yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Daha önce Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından asfaltı döşenen Altınşehir Mahallesinin kaldırım düzenleme ve döşeme çalışmalarına başlanıldı. Mahallenin yeni yerleşim alanlarında ve TOBB Kız İmam Hatip Lisesi çevresinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren belediye yetkilileri, son yıllarda hızla gelişen ve araç yoğunluğunun ciddi boyutlara ulaştığı Altınşehir Mahallesinde daha önce tamamlanan yolda sürdürdükleri kaldırım çalışmalarının kısa süre içerisinde biteceğini dile getirdi.


Mahalle sakinleri ise yapılan son çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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