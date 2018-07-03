Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2018 14:23

Altınşehir Mahallesine yürüyüş parkı yapılıyor

Adıyaman Belediyesi tarafından Altınşehir Mahallesine yürüyüş parkı kazandırılması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Altınşehir Mahallesine yürüyüş parkı yapılıyor

03 Temmuz 2018 14:23


Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’nun göreve gelmesinden sonra sosyal projelere ağırlık veren Adıyaman Belediyesi, kentleşmenin en yoğun yaşandığı Altınşehir Mahallesine Yürüyüş Parkı kazandırmak için çalışmalara başladı. Altınşehir Mahallesinin Güney kısmında başlayan çalışmaları yerinde inceleyen belediye görevlileri, içerisinde EPDM yürüyüş yolu ve yeşil alanın olacağı parkın kısa süre içerisinde tamamlanması için yoğun şekilde çalıştıklarını dile getirdi.


Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Altınşehir Mahallesi Muhtarı Yaşar Tohumcu ile mahalle sakinleri ise nüfusu her geçen gün artan mahallenin, yapılan yatırımlarla daha da değerlendiğini söyleyerek, gayretli çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya ve ekibine teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    42°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç