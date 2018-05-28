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28 Mayıs 2018 15:46

Altınşehir’de yol genişletme ve asfalt çalışması yapıldı

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Altınşehir Mahallesinde yol genişletme, düzenleme ve sonrasında asfalt çalışması yaptı.

Altınşehir’de yol genişletme ve asfalt çalışması yapıldı

28 Mayıs 2018 15:46


Adıyaman’ın en hızlı gelişen mahallelerinden bir tanesi olan Altınşehir’de çalışmalarını yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha önce belirlenen noktalarda yol genişletme ve düzenleme çalışması gerçekleştirdi.


Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi civarında ve bağlantısında bulunan yollarda gerçekleştirdiği yol genişletme ve düzenleme çalışmalarının ardından gerçekleştirilen asfalt çalışmaları hakkında bilgi veren görevliler, kısa süre içerisinde bu yolun hizmet vermeye başlayacağını söyledi.




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