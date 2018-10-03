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Ambulans ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’da 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine ait ambulans ile kamyonun çarpması sonucu yaşanan kazada 3 sağlık görevlisi yaralandı.

Adıyaman'da 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine ait ambulans ile kamyonun çarpması sonucu yaşanan kazada 3 sağlık görevlisi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Mehmet Haras idaresindeki 02 FF 806 plakalı ambulans ile Sabri Sakız idaresindeki 02 ZA 814 plakalı kamyon, Altınşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı. Kazada ambulans sürücüsü Mehmet Haras ile ambulansta bulunan sağlık görevlilerinden Ahmet Yiğit ile Hanife Ayçiçek Polat yaralandı. Yaralanan sağlık görevlileri olay yerine gelen meslektaşları tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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